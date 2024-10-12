المكتب الإعلامي في غزة: ما يرتكبه الاحتلال في جباليا وشمال القطاع جريمة استئصال ومجازر بحق الإنسانية

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً من أصل 285 قتلهم الاحتلال خلال حصاره المتواصل على مدينة جباليا وشمال قطاع غزة منذ ثمانية أيام.

وأوضح المكتب في بيان أن ما تتعرض له جباليا وشمال قطاع غزة يعد جريمة استئصال وجريمة ضد القانون الدولي وضد الإنسانية، حيث يرتكب جيش الاحتلال مجازر بحق الإنسانية ويمارس القتل العمد من خلال قصف مراكز النزوح والإيواء، كما يعمل على القضاء بشكل كامل على المنظومة الصحية عبر إخراج جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة وإطلاق النار عليها بشكل مباشر، فضلاً عن تحويل شمال غزة إلى منطقة خراب وقتل في إطار مخططه لتهجير الشعب الفلسطيني.

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة قتل الأبرياء من الأطفال والنساء، مطالبا المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالعمل الجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم في قطاع غزة.

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