منحوتة الخيل العربي الأصيل تزين معرض النحات مصطفى علي ضمن أيام الفن التشكيلي السوري

دمشق-سانا

افتتح مساء اليوم في دمشق القديمة معرض للنحات السوري مصطفى علي ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع لعام 2024 الذي تقيمه مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة.

وتضمن المعرض الذي أقيم في “غالوري مصطفى علي” أعمالا فنية استعادية للفنان علي بأحجام ورؤى مختلفة حيث تفرد كل عمل بجماله وخصوصيته، كما تعد المجموعة التي تم عرضها مساء اليوم كبيرة وغنية وفرصة مهمة لاطلاع محبي الفن التشكيلي على المقتنيات النادرة للغالوري نظراً للقيمة المضافة التي تحملها.

وتعكس المنحوتات أيضا المكانة الفريدة التي صنعها مصطفى علي في النحت السوري والعالمي عبر رحلة طويلة غنية بالإبداع والتجارب الخارجة عن المألوف والتي تترجم رؤاه الخاصة للحياة والإنسان.

وتوج المعرض بعرض عمل فني جديد وهو الحصان العربي الأصيل الذي يتميز بأذنين صغيرتين وقامة شامخة ونحالة في الجسد، صنع من قطع الحديد واستمر نحته ثلاثة أعوام بعد دراسة تشريحية مفصلة.

وفي تصريح لمراسل سانا قال النحات “مصطفى علي”: إن اختيار هذه المجموعة من الأعمال تحمل في ذاكرتي جهد أعمالي منذ عام حتى يومنا هذا، واخترت هذه المجموعة ووضعناها في المعرض كونها تحكي لنا مراحل فنية مختلفة المستوى إلا أنه يجمعها خط واحد، الحساسية الفنية والروح والأسلوب الخاص بالفنان.

وبينت معاونة وزيرة الثقافة المهندسة “سناء الشوا” أن معرض الفنان مصطفى علي هو أحد المعارض المدرجة ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي، وتضمن مجموعة من الأعمال النحتية للفنان منذ عام 1979 حتى يومنا هذا.

يذكر أن الفنان مصطفى علي من مواليد اللاذقية عام 1956 تخرج في قسم النحت في كلية الفنون الجميلة كما درس في أكاديمية الفنون الجميلة بإيطاليا وأعماله مقتناة في متاحف سورية وعربية وأقام معارض فردية عديدة داخل البلاد وخارجها وشارك في ملتقيات دولية عديدة وحاز جوائز عدة منها الجائزة البرونزية في بينالي الشارقة والذهبية في بينالي اللاذقية وجائزة معهد العالم العربي في باريس عن منحوتة ضخمة وصلت مساحتها الأفقية إلى 36 متراً مربعاً واختير ضمن أهم 100 شخصية عربية لعام 2007 وفق مجلة أربيان بيزنس.

يزن المصري

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