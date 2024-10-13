خريطة يبحث مع السفير الفنزويلي بدمشق سبل التعاون المشترك للاستجابة لاحتياجات الوافدين من لبنان

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة” المهندس لؤي خريطة مع السفير الفنزويلي لدى سورية خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس والوفد المرافق سبل التعاون المشترك وآليات توزيع المساعدات الإغاثية الإنسانية الفنزويلية (الطبية والغذائية) المقدمة لسورية لدعم جهودها في الاستجابة للوافدين من لبنان الشقيق.

وأكد الوزير خريطة خلال اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين السوري والفنزويلي واستعرض الاستجابة الطارئة والدعم الذي تقدمه الحكومة لتسهيل أمور الوافدين وتأمين احتياجاتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة.

من جانبه أكد السفير موساتيس أن سورية وفنزويلا تجمعهما علاقات تاريخية عميقة وسعي دائم لترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين.

وحول المساعدات الفنزويلية أوضح موساتيس أنها تأتي لدعم جهود الحكومة السورية في استجابتها الطارئة للوافدين اللبنانيين الذين استقبلتهم سورية وقدمت لهم كل الاحتياجات .

بشرى معلا

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