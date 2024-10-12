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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2024-10-12

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وبارداً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والساحلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق31 /16
المنطقة الجنوبية30/14
المرتفعات الجبلية24/9
المنطقة الوسطى31/16
المنطقة الساحلية28/20
المنطقة الشمالية32/16
منطقة الجزيرة33/17
المنطقة الشرقية34/18
منطقة البادية/31/17

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