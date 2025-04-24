ثقافي طرطوس يعلن عن مسابقة في القصة القصيرة

طرطوس-سانا

أعلن المركز الثقافي في صافيتا بالتعاون مع الملتقى الوطني للإبداع السوري مواسم عن مسابقة أدبية في القصة القصيرة لأبناء محافظة طرطوس ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 35 عاماً.

وأوضحت مديرة المركز الثقافي بصافيتا ريم علي لمراسلة سانا أن المسابقة مخصصة لأبناء المحافظة، ويترك للكاتب اختيار موضوع القصة المشاركة، وتحدد المشاركة بقصة واحدة لكل مشارك، ويجب ألا يتجاوز عدد كلماتها 1500 كلمة مكتوبة باللغة العربية الفصيحة، ومنضدة على الحاسوب، ومدققة لغوياً وطباعياً.

وبينت علي أن القصة المشاركة يجب أن تكون غير منشورة ورقياً أو إلكترونياً وغير مرسلة للنشر وغير فائزة بأي مسابقة أو مرسلة للمشاركة بأي مسابقة لم تصدر نتائجها بعد.

ولفتت علي إلى أن المشاركات تقدم مباشرة إلى ديوان المركز الثقافي في صافيتا أو ترسل بريديا إلى القصر الثقافي ولا تدخل في المسابقة المشاركات المرسلة إلكترونياً ولا عبر التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن استلام المشاركات يبدأ في الـ 13 من الشهر الجاري، ويستمر حتى الـ 28 من الشهر القادم.

وذكرت يوسف أنه شكلت لجنة تحكيم مخصصة لقراءة القصص المشاركة، وتقييمها، وتعلن نتائج المسابقة وتوزع الجوائز فيها على الفائزين خلال شهر كانون الأول من العام الحالي.

وأشارت إلى أن أصحاب الجوائز الحاصلين على المراتب الثلاث الأولى ينالون 400 ألف ليرة سورية مع شهادة تقدير للجائزة الأولى، و300 ألف ليرة سورية مع شهادة تقدير للجائزة الثانية، و200 ألف ليرة سورية مع شهادة تقدير للجائزة الثالثة، موضحة أن الجوائز تسلم للفائزين، وتتم قراءة القصص ضمن حفل يقام في مدرج المركز الثقافي في صافيتا قبل نهاية العام الحالي.

هيبه سليمان

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