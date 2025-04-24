إنجاز مشروع ترميم وتأهيل 80 منزلاً ببلدة عتمان بريف درعا

درعا-سانا

أنجز فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا ترميم 80 منزلاً في بلدة عتمان بريف درعا الشمالي تضررت بسبب الإرهاب خلال السنوات الماضية.

وذكر رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد مسالمة أنه لتعزيز استقرار الأسر المتضررة وتخفيف الأعباء عنهم تم ترميم 80 منزلاً يقطنها أكثر من 512 شخصاً في بلدة عتمان، وشملت الأعمال الهيكل البيتوني للبناء وإنجاز التمديدات الصحية والكهربائية والأبواب والنوافذ، وذلك بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

بدوره رئيس مجلس البلدة خالد الرفاعي ذكر أهمية المشروع الحيوية قبل بدء فصل الشتاء لناحية تأمين المأوى الآمن والدافئ لهذه الأسر، مشيراً إلى الدور الذي قام به مجلس البلدة، حيث وفر الأيدي العاملة ومختصين وفنيين في مجال البناء من المجتمع المحلي.

في حين أشاد صالح عللوه ومحمد الرفاعي ومراد السلامات من المواطنين الذين تم تأهيل بيوتهم بالجهود التي تم العمل عليها لإنهاء المشروع وتأمينهم مع عائلاتهم بعد معاناة استمرت لسنوات في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.

رضوان الراضي

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