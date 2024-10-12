5 شهداء و23 جريحاً في غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

بيروت-سانا

أسفرت غارات العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدات لبنانية إلى وقوع شهداء وجرحى.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان له: إن غارة العدو الإسرائيلي على برجا بعد ظهر اليوم أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين بجروح.

وأضاف البيان: إن غارة العدو الإسرائيلي على المعيصرة قضاء كسروان أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني توجهت إلى الموقع المستهدف بالغارة الإسرائيلية في بلدة دير بللا في قضاء البترون، والتي استهدفت منزلاً لجأت إليه عائلات من الجنوب، وتعمل عناصر الإسعاف على نقل المصابين.

إلى ذلك شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا محيط مدينة الهرمل الشمالي والشمالي الغربي وأدتا إلى خسائر مادية.

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