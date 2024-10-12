برنامج الأغذية العالمي: انقطاع مساعدات الغذاء إلى شمال قطاع غزة

روما-سانا

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم انقطاع خطوط المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، مؤكداً أن خطر المجاعة “ما زال قائماً” في القطاع.

وقال برنامج الأغذية في منشور له عبر منصة “اكس” نقلته وكالة وفا: “لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة منذ الأول من شهر تشرين الأول الجاري”، مؤكداً أن تداعيات ما يجري كارثية على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية.

وأضاف: “إن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء”، مشيراً إلى اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا، بعد إصابته بذخيرة متفجرة.

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