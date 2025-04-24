إندونيسيا والمكسيك تدعوان للاعتراف بدولة فلسطين

القدس المحتلة-سانا

دعا نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، الدول المشاركة في قمة شرق آسيا الـ 91 ، التي عقدت في عاصمة “فيينتيان” لاوس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال أمين في تصريح نقلته وكالة وفا: “لا ينبغي أن يكون تطبيق القانون الدولي انتقائياً”، مضيفاً: “إذا استمر الأمر على هذا النحو، أخشى أن تنشأ صراعات جديدة كثيرة”.

وتابع: “لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه الظلم والأزمات الإنسانية، وامتد الصراع إلى أماكن خارج غزة والضفة الغربية، فهل سيتم السماح باستمرار مثل هذه الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي؟”.

وفي السياق، دعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقالت شينباوم في أول تصريح منذ توليها منصبها في الأول من تشرين الأول الجاري: “يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة”.

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