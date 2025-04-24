6 شهداء جراء قصف الاحتلال مدينة غزة وجنوب القطاع

القدس المحتلة- سانا

استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة وحي الشجاعية بمدينة غزة.

وأفادت وكالة وفا بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين.

كما قصفت مسيرة للاحتلال منطقة حي الزهور شمال مدينة رفح، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين اثنين، فيما استشهد آخر وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في بلدة عبسان شرق خان يونس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 49 شهيداً و 219 جريحاً، ما رفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 372 على القطاع إلى 42175 شهيداً و 98336 جريحاً.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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