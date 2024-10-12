مشاركون في معرض الصناعات التجميلية: فرصة تسويقية ‏وعلمية بين المنتجين والمختصين

دمشق-سانا

شكل معرض الصناعات التجميلية بنسخته الرابعة المقام على أرض مدينة ‏المعارض الجديدة بدمشق فرصة تسويقية وعلمية بين المنتجين والمختصين ‏وعرض منتجاتهم التجميلية المتنوعة، والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة هذه المنتجات ومنافستها المنتجات الأجنبية.‏

مدير عام شركة تارا المختصة بمنتجات العناية بالأطفال باسل كحال لفت إلى أن الهدف من مشاركته فتح سوق تصريف خارجية وداخلية مع المحافظات ‏من خلال عرض اسم الشركة والتعريف بها، فيما بين مدير عام شركة ايدوما ‏المختصة بمواد التجميل والعناية بالشعر بشار الملك أنه شارك بكل معارض ‏التجميل بهدف عرض وتسويق منتجاته في السوق المحلية وتلبية متطلبات ‏السوق. ‏

وأشار مدير الدعاية والإعلان بمجموعة مدارس محمد عربي بوز الجدي إلى ‏أنها المشاركة الثانية في المعرض بعد أن حققت المجموعة انتشاراً كبيراً في ‏المعرض السابق، كما أنه تم هذا العام طرح منتجات جديدة بعدة أجنحة ‏بالمعرض ومنها منتج جيل بتقنية التبريد.

وبين بوز الجدي أن المشاركة بالمعرض للحفاظ ‏على التواصل مع الزبائن وتوسيع فرص التعاون والتصدير للخارج، ولا سيما أن المنتجات السورية لها سمعة جيدة في الخارج وتنال ثقة المستهلك العربي.‏

من جهته رأى مدير عام مجموعة عصفور والتخين محمد عصفور أن المشاركة ‏في المعرض فرصة للتعارف بين التجار والصناعيين وتلبية طلبات الزبائن، ‏وتقديم خدمته للمهتمين في مجال العبوات الخاصة بالمواد التجميلية.‏

مشرف مبيعات شركة روتس المهتمة بمواد العناية بالشعر مجد الشلبي ‏أوضح أن هدفه من المشاركة في المعرض الوصول لأكبر شريحة من الناس، ‏واستقطاب السوق الخارجية بعرض منتجاته التي تنافس المنتجات الأجنبية.‏

ومن حلب يشارك الشاب وائل سلمو بعرض منتجاته من صابون الغار البلدي، حيث بين أن هذه المهنة متوارثة بالعائلة والتي تشتهر بها ‏مدينة حلب، وبهدف الوصول بمنتجه إلى البلدان المجاورة.‏

أمجد الصباغ وسكينة محمد

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