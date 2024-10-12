مشاركون في معرض الصناعات التجميلية: فرصة تسويقية ‏وعلمية بين المنتجين والمختصين

دمشق-سانا
شكل معرض الصناعات التجميلية بنسخته الرابعة المقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فرصة تسويقية وعلمية بين المنتجين والمختصين وعرض منتجاتهم التجميلية المتنوعة، والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة هذه المنتجات ومنافستها المنتجات الأجنبية.
مدير عام شركة تارا المختصة بمنتجات العناية بالأطفال باسل كحال لفت إلى أن الهدف من مشاركته فتح سوق تصريف خارجية وداخلية مع المحافظات من خلال عرض اسم الشركة والتعريف بها، فيما بين مدير عام شركة ايدوما المختصة بمواد التجميل والعناية بالشعر بشار الملك أنه شارك بكل معارض التجميل بهدف عرض وتسويق منتجاته في السوق المحلية وتلبية متطلبات السوق.
وأشار مدير الدعاية والإعلان بمجموعة مدارس محمد عربي بوز الجدي إلى أنها المشاركة الثانية في المعرض بعد أن حققت المجموعة انتشاراً كبيراً في المعرض السابق، كما أنه تم هذا العام طرح منتجات جديدة بعدة أجنحة بالمعرض ومنها منتج جيل بتقنية التبريد.
وبين بوز الجدي أن المشاركة بالمعرض للحفاظ على التواصل مع الزبائن وتوسيع فرص التعاون والتصدير للخارج، ولا سيما أن المنتجات السورية لها سمعة جيدة في الخارج وتنال ثقة المستهلك العربي.
من جهته رأى مدير عام مجموعة عصفور والتخين محمد عصفور أن المشاركة في المعرض فرصة للتعارف بين التجار والصناعيين وتلبية طلبات الزبائن، وتقديم خدمته للمهتمين في مجال العبوات الخاصة بالمواد التجميلية.
مشرف مبيعات شركة روتس المهتمة بمواد العناية بالشعر مجد الشلبي أوضح أن هدفه من المشاركة في المعرض الوصول لأكبر شريحة من الناس، واستقطاب السوق الخارجية بعرض منتجاته التي تنافس المنتجات الأجنبية.
ومن حلب يشارك الشاب وائل سلمو بعرض منتجاته من صابون الغار البلدي، حيث بين أن هذه المهنة متوارثة بالعائلة والتي تشتهر بها مدينة حلب، وبهدف الوصول بمنتجه إلى البلدان المجاورة.
أمجد الصباغ وسكينة محمد
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