حركة حماس: مجزرة جباليا دليل على أن الكيان الإسرائيلي متعطش للدماء والمزيد من الإبادة الجماعية

القدس المحتلة-سانا

أعربت حركة حماس عن تقديرها لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يرفض التخلي عن أرضه ووطنه رغم ما يتعرض له من عدوان همجي، لافتة إلى أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازية والتي استهدفت تجمعاً سكنياً في جباليا البلد شمال قطاع غزة مساء أمس وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى هي استمرار لحرب الإبادة الصهيونية الإجرامية المستمرة بغطاء أمريكي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان اليوم: “إن مجازر الاحتلال الصهيوني التي تشتد هذه الأيام ضد أهلنا في جباليا شمال غزة تهدف لمعاقبتهم على صمودهم على أرضهم ورفضهم كل محاولات التهجير عن أرضهم”، مشيرة إلى أن مجزرة جباليا البلد هي انتقام من الفلسطينيين بعد فشل الاحتلال أمام رجال المقاومة وصمود شعبنا في الشمال.

وأضافت: “إن هذه الجرائم الإرهابية النازية التي تتواصل للعام الثاني تؤكد للعالم أن هذا الكيان المارق الفاشي متعطش للدماء والانتقام ولمزيد من الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة والشعب اللبناني الشقيق”.

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