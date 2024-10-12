فتح باب الاشتراك في مسابقة السلام للإبداع لذوي الإعاقة بالسويداء اعتباراً ‏من الخامس عشر من ‏الشهر الحالي ‏

السويداء- سانا ‏

أعلن فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء عن فتح باب الاشتراك ‏في مسابقة السلام للإبداع لذوي الإعاقة في مجال القصة القصيرة ‏والشعر و‏التصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت والعزف والغناء ‏والبحوث الدراسات ‏المختصرة عن هذه الشريحة.‏

وذكر رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً ‏بالسويداء ‏نزار شجاع في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه اعتباراً من الخامس ‏عشر من ‏الشهر الحالي ولغاية التاسع عشر من الشهر القادم يتم استقبال ‏جميع ‏المشاركات في المسابقة التي يجب أن تتحدث عن يوم المعاق ‏العالمي ‏المصادف للثالث من شهر كانون الأول كل عام، وذلك ضمن مقر ‏الجمعية ‏بمدينة السويداء الكائن جنوب الملعب البلدي وذلك يومي السبت والثلاثاء من ‏كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ‏ظهراً.‏

‏وبين شجاع أن مشاركات مجالات القصة والشعر والبحث تكون مطبوعة و‏مجالات الصور والرسومات والنحت مغلفة بغلاف، فيما ترسل المعزوفات ‏والأغاني تسجيل فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة “وتس آب” على الرقم ‌‏0932971203 شريطة إرفاق جميع المشاركات بالاسم الثلاثي والعنوان ‏والهاتف الأرضي والمحمول وصورة عن هوية الإعاقة .‏

ولفت شجاع إلى أنه يتم إعلان أسماء الفائزين الثلاثة الأوائل في كل مجال ‏وتكريمهم بمناسبة يوم المعاق العالمي مع تخصيص جوائز مادية، إضافة إلى جوائز ترضية وشهادات شكر لجميع المشاركين ‏بالمسابقة على أن يتم نشر الأعمال الفائزة والتي تقررها اللجان المختصة ‏على صفحة فرع الجمعية.‏

عمر الطويل

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