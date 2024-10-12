فتح باب الاشتراك في مسابقة السلام للإبداع لذوي الإعاقة بالسويداء اعتباراً ‏من الخامس عشر من ‏الشهر الحالي ‏

السويداء- سانا
أعلن فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء عن فتح باب الاشتراك في مسابقة السلام للإبداع لذوي الإعاقة في مجال القصة القصيرة والشعر والتصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت والعزف والغناء والبحوث الدراسات المختصرة عن هذه الشريحة.
وذكر رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء نزار شجاع في تصريح لمراسل سانا اليوم أنه اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الحالي ولغاية التاسع عشر من الشهر القادم يتم استقبال جميع المشاركات في المسابقة التي يجب أن تتحدث عن يوم المعاق العالمي المصادف للثالث من شهر كانون الأول كل عام، وذلك ضمن مقر الجمعية بمدينة السويداء الكائن جنوب الملعب البلدي وذلك يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً.
وبين شجاع أن مشاركات مجالات القصة والشعر والبحث تكون مطبوعة ومجالات الصور والرسومات والنحت مغلفة بغلاف، فيما ترسل المعزوفات والأغاني تسجيل فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة “وتس آب” على الرقم 0932971203 شريطة إرفاق جميع المشاركات بالاسم الثلاثي والعنوان والهاتف الأرضي والمحمول وصورة عن هوية الإعاقة .
ولفت شجاع إلى أنه يتم إعلان أسماء الفائزين الثلاثة الأوائل في كل مجال وتكريمهم بمناسبة يوم المعاق العالمي مع تخصيص جوائز مادية، إضافة إلى جوائز ترضية وشهادات شكر لجميع المشاركين بالمسابقة على أن يتم نشر الأعمال الفائزة والتي تقررها اللجان المختصة على صفحة فرع الجمعية.
عمر الطويل
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