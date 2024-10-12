العفو الدولية: “إسرائيل” تواصل التعتيم على الإبادة الجماعية في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت منظمة العفو الدولية أن “إسرائيل” تواصل التعتيم على جرائم وانتهاكات حرب الإبادة الجماعية في غزة، عبر منع وصول الصحفيين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن منع “إسرائيل” وصول الصحفيين والصحفيات الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، يهدف إلى التعتيم على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والانتهاكات الجسيمة، التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.

ولفتت المنظمة إلى أن الصحفي في فلسطين ليس ناقلاً للأخبار فقط، وإنما شاهد على الأحداث، وبالتالي رفض الاحتلال دخول الصحفيين، هدفه منعهم من أن يكونوا شهوداً على ما يرتكبه جيشه من فظاعات.

وأشارت المنظمة إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين أدى إلى استشهاد أكثر من 160 منهم، علاوة على تعرض العديد من الصحفيين الآخرين لإصابات أو الفقدان أو الاعتقال.

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