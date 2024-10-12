25 شهيداً على الأقل في مجزرتين للاحتلال الإسرائيلي بجباليا وغزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 25 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم جراء مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منازل في جباليا البلد شمال القطاع وفي حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينياً على الأقل وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى مفقودين لا يزالون تحت الركام.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر في قطاع غزة المنكوبـ، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 61 شهيداً و231 جريحا،ً فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع لليوم الـ 371 إلى 42126 شهيداً و98117 جريحاً.

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