موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن المساعدات العسكرية الألمانية لن تنقذ نظام كييف.

ونقل موقع قناة آر تي عن سلوتسكي قوله عبر قناته على تليغرام: إن “جميع مدافع الهاوتزر والدبابات الألمانية الجديدة ستحترق في ساحات المعركة”.

وأضاف سلوتسكي: إن انتصار روسيا أمر حتمي، وكان من الأفضل للمستشار الألماني أولاف شولتس أن يتعامل مع مشاكل الناخبين الألمان.

وكان المستشار الألماني أعلن في وقت سابق أن ألمانيا والشركاء سيقدمون لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية بقيمة تبلغ نحو 1.4 مليار يورو بحلول نهاية العام، مشيراً إلى أن بلاده خصصت مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 600 مليون يورو.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة وقد خصصت حتى الآن أموالاً للدعم العسكري لكييف بلغت حوالي 28 مليار يورو.

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