تنظيم 42 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي ‏

درعا-سانا
نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال الأسبوع الحالي 42 ضبطاً تموينياً بحق مخابز خاصة ووسائط لنقل الركاب ومعتمدي توزيع غاز ومازوت وفعاليات تجارية مختلفة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط توزعت على 11 مخبزاً خاصاً في درعا وكمونة ودير العدس وكحيل وصيدا والسهوة والمسيفرة بمخالفة نقص وزن وعدم التقيد بمواعيد العمل إضافة إلى 16 سرفيساً وميكروباص على خطوط مختلفة بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب.
وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت خمسة ضبوط بحق معتمد غاز في قيطة وصهريج لتوزيع مادة المازوت في درعا ومحل مواد غذائية ومطعمين في درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعشرة ضبوط بحق فعاليات تجارية مختلفة لمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير شراء أو إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.
وبيّن الصياصنة أنه وبعد ورود عدة شكاوى حول محطة أوكتان 95 في المنطقة الصناعية بمدينة درعا قامت دوريات الرقابة التموينية بمعايرة وترصيص المضخات أصولاً بهدف تخديم المواطنين وتأمين احتياجاتهم من مادة بنزين أوكتان 95 ضمن الكميات المحددة وحسب نظام الرسائل النصية.
قاسم المقداد
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