تنظيم 42 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي ‏

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال ‏الأسبوع الحالي 42 ضبطاً تموينياً بحق مخابز خاصة ووسائط لنقل الركاب ‏ومعتمدي توزيع غاز ومازوت وفعاليات تجارية مختلفة. ‏

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر ‏بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط توزعت على 11 مخبزاً خاصاً في ‏درعا وكمونة ودير العدس وكحيل وصيدا والسهوة والمسيفرة بمخالفة ‏نقص وزن وعدم التقيد بمواعيد العمل إضافة إلى 16 سرفيساً وميكروباص ‏على خطوط مختلفة بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب. ‏

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت خمسة ضبوط بحق معتمد غاز ‏في قيطة وصهريج لتوزيع مادة المازوت في درعا ومحل مواد غذائية و‏مطعمين في درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعشرة ضبوط بحق ‏فعاليات تجارية مختلفة لمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير شراء أو إبراز ‏فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري. ‏

وبيّن الصياصنة أنه وبعد ورود عدة شكاوى حول محطة أوكتان 95 في ‏المنطقة الصناعية بمدينة درعا قامت دوريات الرقابة التموينية بمعايرة و‏ترصيص المضخات أصولاً بهدف تخديم المواطنين وتأمين احتياجاتهم من ‏مادة بنزين أوكتان 95 ضمن الكميات المحددة وحسب نظام الرسائل النصية.

قاسم المقداد

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