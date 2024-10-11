بري: إمعان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين وقوات اليونيفيل والجيش محاولة اغتيال موصوفة للقرار 1701

بيروت-سانا

أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إمعان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين وقوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان اليونيفيل والجيش اللبناني، واصفاً هذا العدوان بأنه محاولة اغتيال واضحة وموصوفة للقرار الدولي 1701.

وقال بري: “نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي الذي آن له أن يتحرك ويستيقظ لوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وكل ما يتصل بالأخلاق والإنسانية والشرعية الدولية”.

وأكد بري أن ما حصل أمس واليوم من استهداف الاحتلال لقوات “اليونيفيل” وجنود الجيش اللبناني “هو جريمة وتحتاج لفعل وليس محط إدانة واستنكار فحسب”.

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