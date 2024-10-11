61 شهيداً و231 جريحاً في اليوم الـ 371 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة المنكوب، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 61 شهيداً و231 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم: إن عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع لليوم الـ 371 ارتفع إلى 42126 شهيداً و98117 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة نفاد الوقود في سيارات الإسعاف وخروج 6 منها تابعة له عن الخدمة شمال غزة ما يهدد بتوقف خدماتها الطبية والإسعافية بالكامل، في ظل أوضاع انسانية وصحية كارثية.

واستشهد خلال الساعات الأخيرة 4 فلسطينيين من عائلة واحدة أغلبهم نساء وأطفال جراء غارة لطيران الاحتلال على منطقة بئر نعجة غرب مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهدت سيدة وأُصيب أربعة آخرون في قصف مماثل على مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين في المخيم، بينما أدى قصف الطيران المسير على محيط النادي الرياضي في جباليا النزلة لاستشهاد شاب وإصابة آخرين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في جباليا لوحدها منذ فجر اليوم إلى 15.

كما واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأطلق الطيران المسير النار على مجموعة من الفلسطينيين شرق حي الشجاعية بالمدينة ما أسفر عن استشهاد مسن، فيما استشهد مسنٌ ثان جراء إطلاق الاحتلال صاروخاً قرب مركز حي الزيتون جنوب المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد طفلان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف شقة في بناية سكنية بمخيم النصيرات.

أما في جنوب القطاع، فانتشلت فرق الإسعاف والدفاع المدني جثامين 6 شهداء جراء غارات جوية في مدينة رفح، في وقت قصف الاحتلال بالمدفعية وبالطيران وسط المدينة وحي الجنينة، فيما نفذ طيرانه سلسلة غارات على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس ونسف مربعاً سكنياً فيها، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال الأطراف الشرقية لبلدة الفخاري شرقاً.

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