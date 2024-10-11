الصحة اللبنانية: 60 شهيداً و168 جريحاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء إلى 2229 شهيداً و 10380 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية عن الوزارة قولها اليوم: إن ضحايا اعتداءات العدو الإسرائيلي على المناطق اللبنانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 60 شهيداً و 168 جريحاً ما يرفع إجمالي الضحايا منذ بدء العدوان إلى 2229 شهيداً و10380 جريحاً.

بدوره أعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 57 اعتداء جوياً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen