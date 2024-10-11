منتخب سورية للريشة الطائرة يرفع رصيده إلى ست ميداليات ببطولة غرب آسيا

مسقط-سانا

رفع منتخب سورية للريشة الطائرة رصيده إلى ست ميداليات في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة العمانية مسقط.

ففي منافسات زوجي الإناث نال منتخبنا ذهبية فئة تحت 15عاماً ممثلاً بلين شاكردي ومياس قباني كما نال ذهبية زوجي الذكور للفئة ذاتها ممثلا بمحمد الرفاعي وعبد الرحمن القباني.

وضمن منافسات الفردي أيضاً حققت لاعبة منتخبنا مياس قباني ذهبية فئة تحت 15 عاماً وأحرزت لين شاكردي فضية الفئة ذاتها.

وكان منتخبنا أحرز منذ يومين ميداليتين ذهبية الفرق لفئة تحت 17 عاماً وفضية الفرق أيضاً بفئة تحت 15 عاماً.

محمد الرحيل

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