إصابة فلسطيني واعتقال اخرين خلال اعتداءات لقوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطيني واُعتقل آخرون خلال اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا الجهة الشمالية من قرية برقا شرق رام الله، وأطلقوا وابلاً من الرصاص على الفلسطينيين ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا وقمعت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان واعتدت على الفلسطينيين وسيارة إسعاف بقنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق وأضرار بالغة بالممتلكات، كما اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في قرية دوما المجاورة خلال قطافهم ثمار الزيتون في الجهة الغربية من القرية، ما أسفر عن إصابات وأضرار بالغة بالمكان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وقرية بدرس شرق رام الله، وداهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وسط إطلاق الرصاص، في وقت اعتقلت عشرات الفلسطينيين قرب أحد حواجزها العسكرية غرب مدينة الخليل.

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون الأراضي الفلسطينية في بلدة بتير وجرفوا مساحات منها، كما قطعوا أشجار زيتون في قرية خلايل اللوز بالجنوب الشرقي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم ثلاثة فلسطينيين في قرية برقا وبلدة المغير شرق رام الله بالضفة الغربية.

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