الجيش اللبناني: استشهاد جنديين باعتداء على مركز للجيش في بلدة كفرا

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني مساء اليوم استشهاد اثنين من جنوده وجرح ثلاثة آخرين لإثر استهداف العدو الإسرائيلي أحد مراكزه في بلدة كفرا بجنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الجيش قوله في بيان على منصة “اكس”: إن العدو الإسرائيلي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا بالجنوب، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرحى.

وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته الوحشية على البلدات والقرى اللبنانية بالتزامن مع تحليق مكثف ومستمر لطيرانه التجسسي وعلى علو منخفض فوق العاصمة بيروت والبقاع الشمالي ومناطق لبنانية أخرى، فيما اعتدت طائرات العدو الإسرائيلي على مركزين للهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني قرب بلدة طيردبا وشنت غارات على بلدات ميس الجبل ورومين-وجباع – وبصليا في إقليم التفاح وفي وقت سابق اليوم استشهد خمسة لبنانيين بينهم امرأة متأثرة بجروحها إثر غارات للعدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.

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