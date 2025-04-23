عفيف: المقاومة ومخزونها الاستراتيجي بخير والمعركة مع العدو لا تزال في بداياتها الأولى

بيروت-سانا

أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أن ما يردع العدو الإسرائيلي عن جرائمه في لبنان هي المقاومة وليس المجتمع الدولي، مشدداً على أن المقاومة ومخزونها الاستراتيجي بخير وتدير حقل رمايتها وتوقيت صلياتها باتجاه العدو بالشكل المناسب.

وقال عفيف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “إن المعركة مع العدو الإسرائيلي لا تزال في بداياتها الأولى، واستهداف مدن حيفا وعكا وصفد المحتلة ما هو إلا البداية”، موضحاً ان العدو وعلى الرغم من استقدامه قوات وألوية إضافية إلا أنه عاجز عن التقدم للأمام، كما أنه يخفي خسائره بعد القصف القوي والناجح للمقاومة في عمق كيانه وشدد عفيف على أن مقاتلي المقاومة بأعلى جاهزية لقتال العدو والدفاع عن أرض لبنان أما ذرائع العدو بوجود مخازن أسلحة في الضاحية الجنوبية فلم تعد تنطلي على أحد، وقال: “لا يوجد مؤسسات دولية تراقب أو تحاسب، ولا رأي ‏عام دولي له وزن أو تأثير”.

ولفت مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله إلى أن العدو يقصف الضاحية بالصواريخ الموقوتة التي تنفجر بعد انتهاء ‏الغارات من أجل الإيهام بمخازن أسلحة وتضليل الرأي العام، كما أنه يمنع عمليات الإنقاذ ‏للمحتجزين تحت الركام، ومشيراً إلى تعمد العدو قصف المدنيين والمسعفين وسيارات الإسعاف في جريمة ضد الإنسانية وبتواطئ أمريكي.

وبالنسبة إلى اعتداءات العدو الإسرائيلي على القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان أكد عفيف أن هذا العدوان عمل مدان، “ولكننا نسأل عن تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام هذا التصرف الخطير”.

وختم عفيف بالقول: “حزب الله ليس تنظيماً وليس مقاومة فقط، بل هو أمة، والأمم لا تموت لأن قدرها الانتصار”.

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