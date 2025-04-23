فرنسا تستدعي سفير الكيان الصهيوني احتجاجاً على العدوان على اليونيفيل

باريس-سانا

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم سفير كيان الاحتلال الإسرائيلي في باريس احتجاجاً على عدوان قواته على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: “إن هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وينبغي أن تتوقف فوراً”.

وأضاف بيان الخارجية الفرنسية: إن على السلطات الإسرائيلية أن تقدم تفسيراً بناء لهذه الهجمات”.

وكانت اليونيفيل أدانت اليوم الاعتداء الإسرائيلي على وحداتها، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وأصيب أربعة من عناصر اليونيفيل في اعتداءات إسرائيلية على مقرها في الناقورة أمس واليوم، اثنان منهم من الجنسية الأندونيسية والآخران من الكتيبة السريلانكية.

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