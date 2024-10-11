بعد العدوان الإسرائيلي على اليونيفيل.. الهند تدعو لاحترام قدسية ولاية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

نيودلهي-سانا

استنكرت الهند العدوان الإسرائيلي على القوات الدولية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” في جنوب لبنان.

وقالت الحكومة الهندية في بيان اليوم: “نشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع الأمني في الجنوب اللبناني وعلى طول خط الحدود ونواصل مراقبة الوضع عن كثب”، مشددة على وجوب “احترام حرمة مباني الأمم المتحدة واتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقدسية ولايتها”.

ومن المعروف أن “اليونيفيل” تضم عناصر من قوات هندية يعملون ضمن وحدات حماية الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني.

وأعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة جنديين من الكتيبة السريلانكية في قوات اليونيفيل في قصف مدفعي للعدو الإسرائيلي استهدف المدخل الأساسي لمركز قيادة القوة الدولية في الناقورة، وذلك بعد يوم من استهداف إسرائيلي آخر لقوات اليونيفيل تسبب بإصابة جنديين آخرين من الجنسية الإندونيسية.

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