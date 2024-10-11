حزب الله: مانشرته رويترز محض خيال كتّابها ومستشاريها الأمنيين 

بيروت-سانا

نفى حزب الله ما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة رويترز حول ما أسمته القيادة الجديدة للحرب البرية في الحزب و ما أورده من تفاصيل عن طبيعة الحرب وخططها، واصفاً التقرير بأنه من خيال كتّاب وصحفيي الوكالة ومستشاريها الأمنيين.

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان: نشرت وكالة رويترز تقريراً عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية في ‏حزب الله وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة ‏هذه الحرب وخططها وأسلحتها، إن ‏هذا التقرير هو محض خيال كتّاب رويترز وصحفييها ومستشاريها الأمنيين ‌‏ليس إلا”.

وتابع البيان: “وبالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميداني في حزب الله عار من الصحة ‏جملة وتفصيلاً، وأن سياستنا ‏كما بات معلوماً وقد يكون من الضروري ‏التأكيد عليه مجدداً، أنه لا توجد مصادر في حزب الله، فضلاً عن ‏مصدر ‏قائد ميداني يقدم مثل هذه المعلومات الخطيرة المنسوبة إليه”.

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