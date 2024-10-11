منتخب سورية الأول لكرة القدم يفوز على المنتخب الطاجيكي ببطولة كأس ملك تايلاند الودية

بانكوك-سانا

فاز منتخب سورية الأول لكرة القدم اليوم على المنتخب الطاجيكي بهدف دون رد ضمن بطولة كأس ملك تايلاند الودية، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب تينسولانون في مدينة سونغخلا التايلاندية.

وسجل هدف المباراة محمد عثمان في الدقيقة 35.

وضمت تشكيلة منتخبنا استيبان جليل وعمرو ميداني وأيهم أوسو وثائر كروما وخالد كردغلي والمار إبراهام وسيمون أمين ومحمد عثمان ونوح شمعون ومحمود المواس ومحمد الحلاق.

ويشارك في البطولة منتخبا الفلبين وتايلاند أيضاً وينص نظام البطولة على أن تلعب المنتخبات الأربعة مباراتين في الدور نصف النهائي بموجب القرعة، والفائزان يتقابلان في المباراة النهائية للبطولة، بينما يلتقي الخاسران في المباراة الترتيبية على المركزين الثالث والرابع.

محمد الخاطر

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