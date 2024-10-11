زوجان يؤسسان مشروعاً صغيراً لزراعة الصباريات وتنسيقها

دمشق-سانا

بالأمل والعزيمة تمكن الزوجان هيفرون ونجاح الأيوبي من تأسيس مشروع زراعي صغير من الصباريات والعصاريات، ما يكفل تأمين احتياجات أسرتهما ويحقق لهما دخلاً إضافياً من خلال بيع بعض منتجاتها.

وفي حديث لنشرة سانا الشبابية قال المزارع هيفرون البالغ 32 عاماً: بعد أن أنهيت خدمتي الإلزامية في الجيش العربي السوري قررت أنا وزوجتي إنشاء مشروع صغير من الصباريات والعصاريات يدر علينا ربحا لسد حاجتنا اليومية، وكنت أعشق الزراعة منذ الصغر، وكنت أذهب مع والدي إلى الحقل وأتعلم منه كيف يقوم بزراعة بعض النباتات والمزروعات.

ولفت إلى اهتمامه بالصباريات التي لا تأخذ مساحات كبيرة ويمكن استثمارها كمشروع منزلي، حيث يمكن زراعتها في أماكن ضيقة بعد أخذ شتلات من النبتة الأصلية.

وتابع الأيوبي: بدأ مشروعنا في 2019 بعد الانتهاء من الخدمة الاحتياطية، حيث بدأت مع زوجتي نبحث عن مشروع خاص يدر علينا دخلاً جيداً، وشاركت مؤخراً بمعرض الزهور في دمشق وأتمنى أن أشارك في بقية المحافظات.

ويعشق الأيوبي الصباريات نظرا لجمالها وما تعنيه، فقرر بعد الزواج أن يقوم وزوجته بزراعة الصباريات متعددة الأشكال، مشيراً إلى أن الصعوبات التي يعانيان منها في مشروعهما هي ضعف الترويج، والحاجة لبعض المساحات الكبيرة للتمكن من زراعة أصناف كثيرة ومتعددة.

وزراعة الصباريات والعصاريات بحسب الأيوبي سهلة، حيث تحتاج في الصيف إلى الري مرتين في الأسبوع، وفي الشتاء لمرة واحدة أسبوعياً، أو كل عشرة أيام، وتوضع في الأماكن غير المشمسة، وهي بطيئة النمو وتمنح طاقة إيجابية، كما دعا الأطفال لكي يقتنوا منها لما لها من فوائد كثيرة، حيث تساعدهم على التركيز وتمنحهم الأمل والتفاؤل.

وبينت الزوجة أنها تشارك زوجها في زراعة الصباريات وتنسيقها وتعمل على إقامة أكواخ صغيرة تجذب الزائر وتروج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وداد عمران

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