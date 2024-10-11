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إسبانيا تدعو المجتمع الدولي إلى الكف عن إمداد “إسرائيل” بالأسلحة

2024-10-11

مدريد-سانا

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المجتمع الدولي اليوم إلى الكف عن إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.

وقال سانشيز للصحفيين بعد اجتماع مع البابا فرنسيس في الفاتيكان بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس: “أعتقد أن هناك حاجة ملحة في ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط لأن يتوقف المجتمع الدولي عن تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف: “ستكون هذه مناشدتي للمجتمع الدولي بأسره، مشدداً على ضرورة عدم المساهمة بطريقة أو بأخرى في تصعيد العنف والحرب وتوسيعها في غزة والضفة الغربية، أو في هذه الحالة في لبنان”.

وكان سانشيز وصف الأربعاء الماضي العدوان الإسرائيلي على لبنان بالغزو، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لوقفه.

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