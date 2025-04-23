استشهاد عشرة مواطنين وإصابة اثنين مع تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية

بيروت-سانا

استشهد عشرة أشخاص بينهم امرأة وجرح اثنان آخران إثر غارات للعدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطائرات الإسرائيلية المعادية استهدفت بغارة جوية اليوم مبنى نصور في حي الجبل في بلدة جبشيت بقضاء النبطية ودمرته بالكامل، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، كما تسببت الغارة بأضرار في عشرات المنازل المجاورة.

وأضافت الوكالة: إن خمسة أشخاص آخرين استشهدوا في غارة معادية على منزل في بلدة بوداي في بعلبك، مضيفة: إن أربعة منهم من عائلة واحدة، فيما أصيب شخصان آخران ولا يزال شخص في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن فرق إطفاء الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران، بينما تولت الهيئة الصحية الإسلامية أعمال الإنقاذ والإسعاف وكذلك الجرافات رفع الأنقاض والركام.

كما استشهدت مواطنة لبنانية اليوم متأثرة بالجروح التى أصيبت بها جراء غارة إسرائيلية على منزلها في مدينة صور قبل أيام.

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الأراضي اللبنانية، حيث شن طيرانه الحربي غارة جوية مستهدفاً محيط البركة في بلدة كفرتبنيت في النبطية وغارة أخرى على وسط بلدة بلاط قضاء مرجعيون، وغارة ثالثة على منزل في بلدة طيرحرفا جنوب صور وعلى أطراف بلدة زبقين، وكذلك على بلدة الزرارية لجهة بلدة بريقع وغارة على بلدة بوداي غرب بعلبك.

وحلق الطيران المسير والاستطلاعي المعادي للعدو الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها، وسمعت أصوات انفجارات من قرى القطاع الغربي في قضاء صور، ولا سيما القرى الحدودية.

كما خرق الطيران المعادي للعدو الإسرائيلي جدار الصوت على مرحلتين فوق منطقة جزين وإقليم الخروب على علو منخفض.

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