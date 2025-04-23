الصين تدين استهداف الكيان الإسرائيلي لقوات اليونيفيل جنوب لبنان

بكين-سانا

أدانت الصين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع وتجهيزات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل” .

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ قولها اليوم: “تعرب الصين عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة لهجوم القوات الإسرائيلية على مواقع اليونيفيل ومراكز المراقبة التابعة لها والذي أوقع إصابات في صفوف عناصرها”.

كما أدان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ بشدة أمام مجلس الأمن الدولي أمس استهداف مواقع اليونيفيل، وقال: “إن هذه القوات تنفذ مهام حفظ سلام بموجب تفويض من قرار مجلس الأمن، وأي هجمات متعمدة عليها تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ويتعين وقف مثل هذه الأعمال على الفور”.

وطالب بالتحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، بما في ذلك قوات اليونيفيل.

وأصيب جنديان من الكتيبة السريلانكية التابعة لقوات اليونيفيل بجروح اليوم إثر قيام دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي بإطلاق قذيفة مدفعيتها على أحد أبراج القوة الدولية على الخط العام الذي يربط صور بالناقورة أمام حاجز الجيش اللبناني .

ويأتي ذلك بعد أن كان جنديان آخران من قوات اليونيفيل يحملان الجنسية الأندونيسية أصيبا بجروح أمس جراء قيام قوات العدو الإسرائيلي بإطلاق النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في المقر العام برأس الناقورة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen