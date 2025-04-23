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إصابة جنديين اثنين من قوات اليونيفيل في اعتداء إسرائيلي على مقر القوة الدولية في الناقورة

2024-10-11

بيروت-سانا

أصيب جنديان من قوات اليونيفيل في قصف مدفعي إسرائيلي معاد استهدف المدخل الأساسي لمركز قيادة القوة الدولية في الناقورة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن دبابة ميركافا معادية أطلقت قذيفة مدفعيتها على أحد أبراج اليونيفيل على الخط العام الذي يربط صور بالناقورة أمام حاجز الجيش اللبناني، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين من الكتيبة السريلانكية وإلحاق أضرار بالمدخل.

وكان مصدر في الأمم المتحدة أعلن أمس أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في المقر العام برأس الناقورة، ما تسبب بإصابة جنديين تابعين للقوات، وهما من الجنسية الإندونيسية.

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