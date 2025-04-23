أسامة مطرد يوظف دراسته الأكاديمية وخبرته في مجال النحت بمشروع إنتاجي

السويداء-سانا

وظف أسامة مطرد دراسته الأكاديمية للفنون الجميلة باختصاص النحت وخبرته العملية في مجال الديكور لإطلاق مشروع إنتاج وتصنيع تحف فنية وأدوات وإكسسوارات في محافظة السويداء.

المشروع كما ذكر أسامة خلال حديثه لمراسل سانا جاء من رغبته بتقديم أعمال لافتة وجديدة في مجال النحت والديكور والابتعاد عن النماذج التقليدية من خلال إعطاء مشغولاته طابعاً جمالياً وفنياً تماشيا مع تحقيق التقانة والجودة في العمل.

ويعتمد عمل أسامة على قيامه بتصنيع قوالب نحتية من مادة الجبس ليشكل ضمنها مجسمات من مواد “الإيبوكسي” أو “الريزين” أو “السيلكون”، وذلك وفقاً للشكل المطلوب والغرض من استخدامه وذلك بما يحقق المتانة، إضافة إلى منحوتات إسمنتية متعددة مع إضافة مادة ” الفيبر كلاس” المصنوعة من ألياف زجاجية لها كونها دقيقة ومتينة وقوية للغاية وصديقة للبيئة.

ورغم ما يتطلبه عمل أسامة من دقة ومهارة ووقت إضافة إلى غلاء أسعار المواد الأولية فإنه يحرص على تذليل الصعوبات التي تعترضه وتطوير مشروعه والسعي بالفترة المقبلة لإنتاج لوحات نحتية نافرة باستخدام مواد من المعجون والغراء والألياف ضمن خلطة يعدها.

ما ينتجه أسامة ضمن مشروعه القائم من خلال ورشة منزلية لديه يقوم بعرضه عبر صفحته على وسيلة التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” إضافة إلى مشاركته بأحد المعارض اليدوية الدائمة بمدينة السويداء للتعريف بمنتجاته.

ووفقاً للمهندس مجد الشبلي الذي اطلع على المشروع فإن أسامة يقدم تجربة مميزة بالعمل ويقوم بإنتاج تحف فنية بأسلوب جديد وجودة عالية.

عمر الطويل

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