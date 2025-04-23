مسؤول صيني: لا يمكن لأي قوة إيقاف عملية إعادة توحيد الصين

بكين-سانا

جددت الصين التأكيد على أن تايوان جزء من الأراضي الصينية ولا يمكن لأي قوة تغيير هذه الحقيقة.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن تشن بين هوا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني قوله رداً على التصريحات الانفصالية التي أدلى بها زعيم منطقة تايوان الصينية لاي تشينغ-ته أمس: “إن خطاب لاي يواصل الترويج لنظرية “الدولتين” الجديدة واختلاق مغالطات حول ما يسمى “استقلال تايوان” متعمداً بذلك زيادة التوترات عبر المضيق وتقويض السلام والاستقرار في المضيق بشكل كبير”.

وأضاف تشن: “إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني.. ولا شيء مما قاله لاي يمكنه تغيير الوضع القانوني لتايوان كونها جزءاً من الصين، أو حقيقة الوضع الراهن بأن جانبي مضيق تايوان ينتميان إلى صين واحدة.. ولا يمكن لأي أحد أو قوة إيقاف إعادة توحيد الصين”.

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