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الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي أمس على بيروت إلى 22 شهيداً

2024-10-11

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عن ارتفاع عدد الضحايا، جراء العدوان الإسرائيلي على العاصمة بيروت أمس إلى 22 شهيداً، وإصابة العشرات.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة في الوزارة قولها: إن عدوان الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت أمس أدى إلى استشهاد 22 شخصاً، وإصابة 117 آخرين بجروح.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أشارت في وقت سابق إلى استشهاد 11 شخصاً وإصابة 48 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي أمس على بيروت.

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