11 تشرين الأول 1138- وقوع زلزال حلب الكبير والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسبباً للوفيات في التاريخ

دمشق-سانا

1138- وقوع زلزال حلب الكبير، والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسبباً للوفيات في التاريخ.

1910- الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة، وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع “الأخوان رايت”.

1977- اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.

1986- عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.

2012- الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبية والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.

من مواليد هذا اليوم:

1885- فرنسوا مورياك، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952.

1956- نيكادور دوارتي فروتوس، رئيس باراغواي.

من وفيات هذا اليوم:

1303- البابا بونيفاتشي الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1896- أنطون بروكنر، موسيقي نمساوي.

1989- ماريون كينج هوبرت، عالم جيوفيزياء أمريكي.

أعياد ومناسبات:

عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.

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