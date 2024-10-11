11 تشرين الأول 1138- وقوع زلزال حلب الكبير والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسبباً للوفيات في التاريخ

دمشق-سانا
1138- وقوع زلزال حلب الكبير، والذي اعتبر رابع أكبر زلزال مسبباً للوفيات في التاريخ.
1910- الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة، وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع “الأخوان رايت”.
1977- اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.
1986- عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.
2012- الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبية والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.
من مواليد هذا اليوم:
1885- فرنسوا مورياك، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1952.
1956- نيكادور دوارتي فروتوس، رئيس باراغواي.
من وفيات هذا اليوم:
1303- البابا بونيفاتشي الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1896- أنطون بروكنر، موسيقي نمساوي.
1989- ماريون كينج هوبرت، عالم جيوفيزياء أمريكي.
أعياد ومناسبات:
عيد الثورة في جمهورية مقدونيا.
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