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المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في أم الرشراش المحتلة بالطيران المسير

2024-10-11

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية صباح اليوم هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في “إيلات” أم الرشراش المحتلة بالطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا اليوم هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة عزمها على مواصلة عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير، فيما استهدفت أمس الأول هدفاً حيوياً للعدو في أم الرشراش المحتلة.

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