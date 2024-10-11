بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له 5-10-2024 2024-10-11 الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي 8-10-2024 وزير النفط يطلع على واقع العمل في عدد من المشاريع بحمص 6-10-2024 اتفاقيتان للتعاون بمجالي طب العيون والأمراض الجلدية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الروسي السوري الثاني 7-10-2024 وصول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار اللاذقية الدولي للوافدين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 7-10-2024 مركز التنسيق الروسي يسلم المديرية العامة للآثار والمتاحف ثلاث قطع أثرية كانت معدة للتهريب 8-10-2024 جامعة دمشق تدخل تصنيف التايمز التعليمي والبحثي بنسخته الدولية 9-10-2024 وزارة الثقافة تطلق أيام الفن التشكيلي السوري السابع لعام 2024 بعنوان “حضور الذاكرة” 9-10-2024 منتخب سورية للريشة الطائرة يحقق ذهبية وفضية في بطولة غرب آسيا المقامة بسلطنة عمان 10-10-2024 أبرز الأحداث في أسبوع 2024-10-11Afraa