القوات اليمنية تستهدف سفينتين أمريكيتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهداف سفينتين أمريكيتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي إسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ورداً على العدوان الأمريكي-البريطاني على اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن القوات المسلحة قولها في بيان: إن “العملية الأولى التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية استهدفت سفينة /أولمبيك سبيرت/ النفطية الأمريكية في البحر الأحمر بأحد عشر صاروخاً بالستياً وطائرتين مسيّرتين، في حين أنه في العملية الثانية استهدفت السفينة /إس تي جون/ في المحيط الهندي بصاروخ مجنح لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”، مؤكدة أنه تمت إصابة السفينتين إصابة مباشرة ودقيقة.

وجددت القوات المسلحة في بيانها التأكيد أنها مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، وأنها لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

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