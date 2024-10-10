توقيف أفراد شبكة تمتهن الاتجار بالأشخاص في طرطوس

طرطوس-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في طرطوس القبض على أفراد شبكة تمتهن الاتجار بالأشخاص عبر النصـب والاحتيـال على المواطنين بحجة تسفيرهم خارج البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم أنه من خلال البحث والمتابعة من فرع الأمن الجنائي في طرطوس للأشخاص الذين يقومون بالنصـب والاحتيـال على المواطنين، وبعد إعداد الكـمين اللازم لهم في محلة “الحميدية” بريف طرطوس تمكّن الفرع من توقيف ثلاثة أشخاص على متن دراجة نـارية وشاحنة “نوع هيونداي إنتر” بداخلها 111 شخصاً من رجال ونساء وأطفال.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم وسيم.ح وتمام.ك ويعرب.ع اعترفوا بالنصـب والاحتيـال على المواطنين بحجة تسفيرهم خارج البلاد عبر البحر بطريقة غير مشروعة وقيامهم بتقاضي مبالغ مالية كبيرة بالتعاون مع أشخاص آخرين متوارين.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع أفراد الشبكة، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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