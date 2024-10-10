“معاً نبدع”… احتفالية للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت فعاليات بدء العام الأكاديمي الجديد في المعهد العالي للفنون المسرحية اليوم والتي تستمر خمسة أيام بعنوان «معاً نبدع»، وذلك في مقر المعهد بدمشق.

وبحضور الأب إلياس زحلاوي أقام طلاب المعهد بأقسامه الخمسة مجموعة فعاليات مسرحية غنية، ومنها عرض في استديو بعنوان “شريف شاكر” لطلبة السنة الرابعة ومشهدية بصرية بعنوان “الظل الطويل” وعرض لنتاج أعمال طلاب قسم السينوغرافيا التي تعكس المستوى الإبداعي لهذا القسم.

أما العرض الرئيسي فاحتضنته خشبة مسرح سعد الله ونّوس، الذي أعلن فيه بدء العام الأكاديمي الجديد، وجاء بعنوان “محمد الماغوط، دريد لحام، نهاد قلعي وعمر حجو”.

وتضمن العرض رسالة بأن طلبة المعهد الذين يقدمون العروض المعاصرة يقفون اليوم على أرضية صلبة هي الذاكرة المسرحية السورية، من خلال تقديم محاكاة لهذا المسرح احتراماً له واعترافاً بأهميته، والتأكيد أن هذه الذاكرة هي زاد مهم يقف عليها الطلاب وينطلقون لبناء ممثل لديه انتماء ومحبة واحترام لذاكرته وللأسماء الكبيرة التي أسست هذا المسرح السوري العريق.

وفي تصريح لمراسل سانا قال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور تامر العربيد: إن افتتاح العام الدراسي الجديد يعد تقليداً سنوياً للقادمين الجدد للمعهد، كما يعد فرصة لكي نقدم المستوى الإبداعي الذي وصل إليه المعهد من خلال مجموعة من الفعاليات.

وأضاف: إن الكتاب قد تراجع في ظل وسائل التواصل التي اقتحمت عوالم الشباب إلا أن الكتاب يبقى الأهم لكونه المرجع الرئيسي، لذلك أقمنا معرضاً للكتاب بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد تأكيداً على أهميته.

وعن معرض الكتاب قال رئيس قسم التوزيع والإشراف والمعارض الداخلية والخارجية في المعهد “زياد السودة”: افتتحنا معرض الكتاب تزامناً مع بدء العام الدراسي بالتعاون والاتفاق بين المعهد واتحاد الكتاب العرب في سورية, حيث قدمنا الكتب للطلاب بسعر رمزي لم يتجاوز 2000 ليرة سورية للكتاب الواحد, كما تم التركيز على موضوع الكتب المسرحية التي بدورها تحمل فائدة للطلاب، إضافة إلى الروايات والترجمة والشعر والأدب.

يذكر أن بدء العام الأكاديمي الجديد هو تقليد سنوي يحتفل به الطلاب وأساتذة المعهد باستقبال الطلبة الجدد.

يزن المصري

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