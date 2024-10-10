ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات التجميلية… المؤتمر الصيدلاني ‏التجميلي الأول

دمشق-سانا ‏

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية ‌‏2024 أقامت نقابة صيادلة سورية اليوم، بالتعاون مع مؤسسة أرمادا ‏للمعارض والمؤتمرات، المؤتمر الصيدلاني التجميلي الأول، وذلك على أرض ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

‏وتتضمن المؤتمر الذي يستمر ليوم غد محاور عدة أبرزها الذكاء ‏الاصطناعي في مستحضرات التجميل وحقن البوتكس في الوجه والعنق ‏والتعريف بالنباتات المستعملة في مستحضرات التجميل ومحاضرات تعريفية ‏بشركات التجميل المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى مستجدات عالم التجميل ‏وصناعة مستحضراته.‏

نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي بينت أن المؤتمر يشكل منصة ‏علمية تجمع بين الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والخبرات ولتحفيز ‏الابتكار والتقدم في مجال التجميل وتعزيز صناعة مستحضرات التجميل في ‏سورية وربطها بأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.‏

ولفتت كيشي إلى أن صناعة مستحضرات التجميل العالمية تشهد تطوراً ‏متسارعاً في العالم أجمع وخاصة خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع تزايد ‏الطلب على المنتجات الطبيعية والآمنة، موضحة أن الصيادلة يلعبون دوراً ‏محورياً في هذه الصناعة عبر تصنيع المنتجات وتسويقها وتوجيه المستهلكين ‏نحو الخيارات الأنسب لاحتياجاتهم الصحية والجمالية.

بدورها بينت جميلة حسيان أستاذة في جامعة دمشق خلال محاضرة لها أن ‏أداء الصيادلة يتطلب تطويراً مستمراً للمهارات كالتعرف على أحدث ‏الابتكارات في التقنيات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في المستحضرات وفهم ‏مزايا وعيوب المواد المالئة كالفيلرز، إضافة إلى التعرف على مضاعفات حقن ‏الشفاه والبوتكس وطرق تفاديها.‏

من جانبها سلطت عميد كلية الصيدلة الدكتورة مزنة الخاني الضوء على ‏دور الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة مستحضرات التجميل ورعاية ‏البشرة، مبينة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يلعبان أدواراً حاسمة في ‏تصميم وتحسين جودة المنتجات التجميلية، مشيرة إلى أن صناعة التجميل تتطلب ‏جهوداً كبيرة في تحسين الصيغة وفحص المكونات وتحليل خصائص البنية ‏وتقويم الأداء. ‏

الاختصاصي في الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والعنق الدكتور ‏وليد دراج تحدث عن حقن البوتكس التجميلي في الوجه والعنق، واستعرض ‏آلية الحقن وطريقة تحضير المادة وتأثيرات الحقنات واستخدامات ‏البوتكس غير التجميلية، مؤكداً أهمية الخبرة والاختصاص للحصول على ‏نتيجة مثالية وتجنب حدوث أي مضاعفات، فيما تحدث الدكتور لؤي العلان ‏عن النباتات العشبية المستخدمة في مستحضرات التجميل وتأثيرها في ‏بشرة المرأة وجلدها وكيفية علاج بعض الأمراض الجلدية عن طريق ‏الزيوت النباتية.

بشرى برهوم وراما رشيدي

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