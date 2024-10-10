ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات التجميلية… المؤتمر الصيدلاني ‏التجميلي الأول

دمشق-سانا
ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية 2024 أقامت نقابة صيادلة سورية اليوم، بالتعاون مع مؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات، المؤتمر الصيدلاني التجميلي الأول، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.
وتتضمن المؤتمر الذي يستمر ليوم غد محاور عدة أبرزها الذكاء الاصطناعي في مستحضرات التجميل وحقن البوتكس في الوجه والعنق والتعريف بالنباتات المستعملة في مستحضرات التجميل ومحاضرات تعريفية بشركات التجميل المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى مستجدات عالم التجميل وصناعة مستحضراته.
نقيب صيادلة سورية الدكتورة وفاء كيشي بينت أن المؤتمر يشكل منصة علمية تجمع بين الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والخبرات ولتحفيز الابتكار والتقدم في مجال التجميل وتعزيز صناعة مستحضرات التجميل في سورية وربطها بأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.
ولفتت كيشي إلى أن صناعة مستحضرات التجميل العالمية تشهد تطوراً متسارعاً في العالم أجمع وخاصة خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع تزايد الطلب على المنتجات الطبيعية والآمنة، موضحة أن الصيادلة يلعبون دوراً محورياً في هذه الصناعة عبر تصنيع المنتجات وتسويقها وتوجيه المستهلكين نحو الخيارات الأنسب لاحتياجاتهم الصحية والجمالية.
بدورها بينت جميلة حسيان أستاذة في جامعة دمشق خلال محاضرة لها أن أداء الصيادلة يتطلب تطويراً مستمراً للمهارات كالتعرف على أحدث الابتكارات في التقنيات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في المستحضرات وفهم مزايا وعيوب المواد المالئة كالفيلرز، إضافة إلى التعرف على مضاعفات حقن الشفاه والبوتكس وطرق تفاديها.
من جانبها سلطت عميد كلية الصيدلة الدكتورة مزنة الخاني الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة مستحضرات التجميل ورعاية البشرة، مبينة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يلعبان أدواراً حاسمة في تصميم وتحسين جودة المنتجات التجميلية، مشيرة إلى أن صناعة التجميل تتطلب جهوداً كبيرة في تحسين الصيغة وفحص المكونات وتحليل خصائص البنية وتقويم الأداء.
الاختصاصي في الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والعنق الدكتور وليد دراج تحدث عن حقن البوتكس التجميلي في الوجه والعنق، واستعرض آلية الحقن وطريقة تحضير المادة وتأثيرات الحقنات واستخدامات البوتكس غير التجميلية، مؤكداً أهمية الخبرة والاختصاص للحصول على نتيجة مثالية وتجنب حدوث أي مضاعفات، فيما تحدث الدكتور لؤي العلان عن النباتات العشبية المستخدمة في مستحضرات التجميل وتأثيرها في بشرة المرأة وجلدها وكيفية علاج بعض الأمراض الجلدية عن طريق الزيوت النباتية.
بشرى برهوم وراما رشيدي
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