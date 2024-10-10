معرض لفناني حلب ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع

حلب-سانا

بمشاركة 29 فناناً تشكيلياً اُفتتح اليوم معرض “فنانو حلب” التشكيلي ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري السابع، والذي احتضنته صالة “مرقص” للفنون التشكيلية.

وعكست اللوحات المقدمة والمنحوتات أصالة تراث حلب، وصورت الواقع الراهن والتفاؤل بالمستقبل في رسومات اختصرت الخيبة والأمل، والنزوح والعودة والفراق.

وبيّن رئيس فرع حلب لاتحاد الفنانين التشكيليين يوسف مولوي في تصريح لمراسل سانا أنّ المعرض يعكس هوية مدينة حلب بحضارتها وتفاصيلها والحياة فيها بازدهارها ومأساتها، لافتاً إلى خصوصية المعرض في إبراز صورة حلب من خلال اللوحات في أيام الفن التشكيلي السوري، التي تقام بمحافظات سورية عدة.

ولفتت مسؤولة صالة مرقص ماري آن مرقص إلى التنوع الموجود في لوحات الفنانين المشاركين من مدارس تشكيلية مختلفة تضيف كل على حدة لمسة خاصة وزاوية فريدة للتفكير بها من خلال لوحات تحاكي الوجدان والذاكرة والروحانيات.

وبين النحت والفن التشكيلي دمج الفنان بشار برازي للخروج بلوحة تحمل خطوطاً وتفاصيل حادة، وتجمع بين نقيضي النزوح والعودة من جهة وبين الحرب والسلام من جهة أخرى.

وصورت الفنانة نجلاء دالاتي حارات حلب القديمة بألوان ترابية أضفت عليها إضاءة الألوان الدافئة في محاولة لإبراز جمالية المدينة القديمة بمساعدة الألوان ضمن قالب تشكيلي اختصرت فيه التفاصيل بلوحة.

وفي رسالة روحية شارك الفنان أصلان معمو بلوحة بورتريه لأنثى تحمل كتلة من النور يخرج من قلبها، في إشارة إلى أن مصدر النور هو العالم الداخلي للإنسان فيما يبحث عنه في الخارج، معتمداً على الألوان المشتقة من لون البحر والفيروزي.

ويستمر معرض “فنانو حلب” لمدة خمسة أيام.

أوهانيس شهريان-آلاء الشهابي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen