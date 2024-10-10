وسائل إعلام لبنانية: انهيار مبنى سكني بالكامل جراء الغارة الصهيونية على العاصمة اللبنانية بيروت ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي العربية
2024-10-10
الوزير صباغ يبحث مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تطورات الأوضاع في المنطقة
2024-10-10
الاستجابة الطارئة لحاجات الوافدين من لبنان محور لقاء خريطة والقائم بأعمال السفارة العراقية
2024-10-09
في وزارة الأشغال… مباحثات سورية أممية للتعاون المشترك
2024-10-09
مركز التنسيق الروسي يسلم المديرية العامة للآثار والمتاحف ثلاث قطع أثرية كانت معدة للتهريب
2024-10-08
أبحاث وأوراق علمية نوعية في اليوم الثاني من المؤتمر الروسي السوري الدولي الثاني للصحة
2024-10-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الصحي المشترك
2024-10-08
محليات
”مسرح المواهب”… مبادرة مجتمعية للأمانة السورية للتنمية بالسويداء
2024-10-10
الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب: التنسيق لرفع دعاوى بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين
2024-10-10
طقس الغد.. الحرارة تميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها
2024-10-10
محدث – مجلس الشعب يوافق على تقرير مكتبه باقتراح فقدان العضوية لأحد أعضائه
2024-10-10
القبض على 23 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات في جرمانا
2024-10-10
صحة السويداء تعلن أسماء المقبولين في مدرسة التمريض والقبالة
2024-10-10
الخارجية تعلن عن المخالفات الامتحانية التي تستدعي حرمان المتقدم لمسابقة تعيين الدبلوماسيين من إكمال الاختبارات
2024-10-10
رياضة
منتخب سورية الأول لكرة القدم ينهي استعداداته لملاقاة نظيره الطاجيكي في افتتاح بطولة كأس ملك تايلاند
2024-10-10
بطموحات عالية… منتخب سورية للقوة البدنية يخوض بطولة العالم في جنوب إفريقيا
2024-10-10
ذهبية وفضية لسورية في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة
2024-10-10
نادي بردى وصيف لبطولة الأندية العربية للشطرنج
2024-10-09
تأهل الفارس عبد الله العلي إلى بطولة العالم لقفز الحواجز لفئة الأطفال
2024-10-09
اللاعبة غزل الحكيم… أداء لافت ونتائج متميزة برمي الرمح ببطولات ألعاب القوى
2024-10-08
بفوزه على جبلة… حطين إلى نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم
2024-10-06
اقتصاد
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة بـ52600 مليار
2024-10-10
ارتفاع أسعار القمح عالمياً جراء صعوبة ظروف الطقس والإنتاج
2024-10-10
الانتهاء من صرف أثمان القمح بدرعا
2024-10-10
فتح باب الاكتتاب على نحو 100 مقسم شاغر في المدينة الصناعية بأم الزيتون بالسويداء
2024-10-10
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
2024-10-10
بمشاركة 93 شركة وطنية متخصصة… انطلاق فعاليات معرض الصناعات التجميلية
2024-10-09
رئاسة مجلس الوزراء توافق على تعويض 52 مزارعاً متضرراً في محافظة طرطوس
2024-10-09
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… المجموعة العربية في الأمم المتحدة تطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي العربية
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة بـ52600 مليار
محدث – مجلس الشعب يوافق على تقرير مكتبه باقتراح فقدان العضوية لأحد أعضائه
عام مضى على جريمة قطع مياه علوك عن أهالي محافظة الحسكة
عدوان إسرائيلي يستهدف معملاً في مدينة حسياء بحمص وموقعاً عسكرياً في حماة
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو خريفي حار نهاراً
وسائل إعلام لبنانية: انهيار مبنى سكني بالكامل جراء الغارة الصهيونية على العاصمة اللبنانية بيروت ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات
2024-10-10
2024-10-10
hadeil
سابق
وسائل إعلام لبنانية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مبنى بين منطقتي رأس النبع والنويري في مدينة بيروت
انظر ايضاً
وسائل إعلام لبنانية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مبنى بين منطقتي رأس النبع والنويري في مدينة بيروت
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