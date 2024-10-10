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وسائل إعلام لبنانية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مبنى بين منطقتي رأس النبع والنويري في مدينة بيروت

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وسائل إعلام لبنانية: انهيار مبنى سكني بالكامل جراء الغارة الصهيونية على العاصمة اللبنانية بيروت ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات

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