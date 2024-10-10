28 شهيداً و113 جريحاً في 61 غارة للعدو الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

بيروت-سانا

أعلن منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين استشهاد 28 شخصاً، وإصابة 113 آخرين خلال 61 غارة نفذها العدو الإسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال ياسين في تقرير اليوم وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 61 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9531 اعتداء”.

ولفت التقرير إلى أنه ووفقاً لوزارة الصحة بلغت حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 شهيداً و113 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2169 شهيداً و10212 جريحاً.

وأوضح التقرير أنه تم لتاريخ اليوم فتح 1023 مركزاً لاستقبال النازحين منها 822 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، وتسجيل 186400 نازح، 38700 عائلة في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

وذكر التقرير أنه من تاريخ الـ 23 من أيلول ولغاية الـ 10 من تشرين الأول 2024 سجّل الأمن العام عبور 314481 مواطناً سورياً، و111801 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.

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