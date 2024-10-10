ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع… معرض للفنانة التشكيلية فاطمة اسبر

دمشق-سانا

ضمن أيام الفن التشكيلي السوري السابع لعام 2024 الذي تقيمه مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة، افتتح مساء اليوم معرض للفنانة التشكيلية فاطمة اسبر، وذلك في صالة عشتار بدمشق.

وتضمن المعرض 31 لوحة غلب عليها اللون الأحمر، متناولة العديد من القضايا الإنسانية ومعاناة الشعوب التي تنتظر نور الأمل والضوء.

وبينت اسبر في تصريح لمراسلة سانا أنها سعت من خلال المعرض إلى تقديم فن مستمد من الواقع وبرؤية ذات أبعاد إنسانية، مشيرة إلى استخدامها اللون الأحمر لما يحمله من دلالات عميقة من إشعاع واقتراب من نور الشمس.

وأوضح مدير مديرية الفنون الجميلة الفنان التشكيلي وسيم عبد الحميد أن الفنانة اسبر حملت في لوحاتها باقة متنوعة من التعابير الرائعة، موضحاً أن المعرض من الفعاليات المهمة في أيام الفن التشكيلي السوري التي تقدم للمتلقي السوري المهتم بالفنون المختلفة، وتبث روح الحياة رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد.

بدوره مدير صالة عشتار الفنان التشكيلي عصام درويش أكد أن الفنانة اسبر تمتلك موهبة خاصة بالمزج ما بين الرؤية الداخلية التعبيرية والتقنية العالية في العمل على اللوحة.

يشار إلى أنه يغلب على مواضيع الفنانة اسبر الطبيعة والشجرة والحياة والمرأة والإنسان كونها تعتبر أن وظيفة الفن تكمن في هذه الرموز، وأن الدفاع عن المرأة وحقوقها والإضاءة عليها جزء من رسالتها كفنانة تشكيلية.

زينب علي

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