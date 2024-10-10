مؤسسات الأسرى الفلسطينية توثق جرائم الاحتلال في معتقلاته عبر شهادات المُفرج عنهم

القدس المحتلة-سانا

وثقّت مؤسسات الأسرى الفلسطينية العشرات من شهادات الأسرى والمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لشهادات عائلاتهم ومن تمكنوا من زيارتهم، والتي جسدت مستوى عالياً من جرائم التعذيب الممنهجة بكل مستوياتها.

ومن ضمن ما عكسته الشهادات وفق ما ذكره بيان المؤسسات اليوم تهديد قوات الاحتلال للأسرى بإطلاق النار عليهم مباشرة والضرب المبرّح واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية ورهائن والتنكيل بهم نفسياً وجسدياً والانتهاكات الوحشية، إضافة لعمليات الإعدام الميداني وهدم وتفجير منازل خلال حملات الاعتقال وغيرها من الجرائم المنافية للإنسانية.

وظهرت جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين وفق ما أكدته المؤسسات عبر عدة فيديوهات ومنها لجنوده وهم يقومون بتعذيب مجموعة من الفلسطينيين العزل إثر تجريدهم من ملابسهم وتصويرهم بعد اعتقالهم وهم في ظروف مُهينة ومعصوبو الأعين ومقيدون.

وأكدت المؤسسات أن معسكر “سديه تيمان” الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحقهم هو واحد من بين عدة معسكرات ومعتقلات يواجه فيها الأسرى جرائم ممنهجة وغير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة.

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