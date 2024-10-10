‏”مسرح المواهب”… مبادرة مجتمعية للأمانة السورية للتنمية ‏بالسويداء

السويداء-سانا
نفذت منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية بالتشارك مع المجمع التربوي في مدينة شهبا والمجتمع المحلي مبادرة مجتمعية بعنوان “مسرح المواهب”، وذلك ضمن مدرسة الشهيد سعيد المخول لمرحلة التعليم الأساسي في المدينة.
وذكر مدير منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية فراس ركاب في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المبادرة تضمنت تصنيع مسرح خارجي وتركيبه ليكون منصة دائمة للمهرجانات والأمسيات الفنية الخاصة بالمدارس.
ولفت ركاب إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من أهمية المسرح المدرسي كأحد الأنشطة التعليمية التي تساهم في تطوير قدرات الأطفال الشخصية والاجتماعية والنفسية والتعليمية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية القدرات الإبداعية لديهم.
عمر الطويل
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