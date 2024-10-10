‏”مسرح المواهب”… مبادرة مجتمعية للأمانة السورية للتنمية ‏بالسويداء

‏السويداء-سانا

نفذت منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية بالتشارك مع المجمع ‏التربوي في مدينة شهبا والمجتمع المحلي مبادرة مجتمعية بعنوان “مسرح ‏المواهب”، وذلك ضمن مدرسة الشهيد سعيد المخول لمرحلة التعليم الأساسي ‏في المدينة. ‏

وذكر مدير منارة شهبا المجتمعية للأمانة السورية للتنمية فراس ركاب في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم أن المبادرة تضمنت تصنيع مسرح خارجي ‏وتركيبه ليكون منصة دائمة للمهرجانات والأمسيات الفنية الخاصة بالمدارس.‏

ولفت ركاب إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من أهمية المسرح المدرسي ‏كأحد الأنشطة التعليمية التي تساهم في تطوير قدرات الأطفال الشخصية ‏والاجتماعية والنفسية والتعليمية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية القدرات ‏الإبداعية لديهم. ‏

عمر الطويل‌‎

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